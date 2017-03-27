В связи с проведенными Арменией на оккупированных территориях Азербайджана военными учениями, незаконным визитом президента Армении на оккупированные азербайджанские земли и озвученными им заявлениями согласно инструкции Министерства иностранных дел (МИД), Постоянное представительство Азербайджанской Республики при ОБСЕ направило письмо государствам-членам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, председателю Постоянного совета, секретариату ОБСЕ и в соответствующие организации.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, в письме говорится: «Армянские вооруженные силы, нарушив нормы и принципы международного права, соответствующие резолюции Совета безопасности ООН, документы и решения ОБСЕ, провели на оккупированных территориях Азербайджанской Республики широкомасштабные учения на уровне батальонов.

25 марта 2017 года президент Армении лично принял участие в завершающем этапе военных учений. Наградив военнослужащих, президент Армении сделал провокационные заявления, содержащие угрозу суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Серж Саркисян, назвав ВС Армении стражами христианства, попытался придать конфликту религиозную окраску. Этим он подтвердил участие ВС Армении в оккупации азербайджанских земель, признав свою персональную ответственность. Он заявил, что в ходе апрельских боев 2016 года «отдал приказ перейти в контратаку».