Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу обвиняемого в незаконной продаже оружия и мошенничестве Вели Джалалова.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Ирады Гасанзаде выступил государственный обвинитель. Он потребовал лишить свободы В.Джалалова на 8 лет и 6 месяцев.