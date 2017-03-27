Документ, вокруг которого стороны ведут переговоры, не называется «планом Лаврова», заявил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд на пресс-конференции в Ереване.

По его словам, документ состоит из трех частей.

«Детали обнародовать я не могу. Стороны должны отдельно поработать над ним. Это не карточная игра, это дипломатия, и план может поменяться, поэтому не все публично. Мы встречаемся, пытаемся найти общий путь, по которому можно двигаться. Мы пытаемся примирить стороны. От этого выиграют народы», — сказал Р.Хогланд.

По его словам, сопредседатели Минской группы ОБСЕ и в Ереване, и в Баку выступают с одним посланием.

«Мы передали одно и то же послание – все знают, что скоро исполнится год, когда на границе произошло насилие (апрельская война – Minval.az). Послание следующее – этот год должен быть ознаменован встречей за столом переговоров, а не на поле боя», — отметил он.