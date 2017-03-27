Экономика России, несмотря на замедление падения, продолжает тонуть, и это вызывает обеспокоенность и раздражение граждан.

Об этом «Русскому Монитору» заявил финансист и эксперт Слава Рабинович.

«Экономика России неуклонно продолжает тонуть. Падают инвестиции, падает промышленное производство, падают продажи автомобилей, других товаров длительного пользования, продолжают снижаться доходы населения», — сказал он.

По его словам, жизнь в российской провинции сегодня несравнимо хуже, чем в столице.

«Я лично наблюдал этот контраст своими глазами, и не раз. Если Москва все еще падает, то провинция уже давно ударилась о бетонную стену. Там царят безысходность и разруха», — сказал Рабинович.