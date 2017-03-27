Россия приватизирована группой проходимцев в штатском, считает украинский журналист Виталий Портников.

Россия оккупирует чужие территории. Фактически установила военную диктатуру на Кавказе. Парламентаризм растоптан. Страна приватизирована группой проходимцев в штатском. Свободные медиа уничтожены. Права человека нарушаются во всех смыслах — от свободы личной жизни до свободы совести. Мрак! Но тысячи людей выходят на улицы, чтобы возмутиться слишком роскошными особняками премьер-министра, который и без зарегистрированной собственности имеет всю Россию. Прогулка против коррупции, — считает Портников (цитата по «Соцпорталу»).