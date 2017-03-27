В Азербайджане продается непригодное для употребления мясо неизвестного происхождения, а также мертвечина.

Сотрудники сайта Musavat.com побывали на рынке «8 километр» и сняли оттуда репортаж о продаже такого мяса.

Мясо перевозится в антисанитарных условиях, кладется на грязную тележку. Грязные и воняющие туши достаются из багажников автомобилей.

На этом рынке мясо стоит значительно дешевле, чем в других местах. Если в магазинах говядина стоит 11-12 манатов, то на базаре «8 километр» можно купить за 6-7 манатов. Баранину, которая в других местах стоит 10-11 манатов, тут продают за 7-8 манатов. Продавец сказал, что мясо продается оптом, и если купить более 50 кг, то будет сделана скидка. Он отметил, что заказывать мясо надо за 2 дня заранее. Продавец также сказал, что если стать постоянным клиентом, то он может раздобыть мясо подешевле.