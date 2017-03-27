Любопытные детали стали известны следственно-оперативной группе в ходе расследования убийства врача станции скорой медицинской помощи села Холмили Лянкяранского района.

Как передает Sputnik, в ночь с 17 на 18 марта неизвестные проникли в дом врача Сафарова Вахаба Халыг оглу, 1967 года рождения, и ударом тупого предмета по голове нанесли ему серьезную травму, от которой 26 марта мужчина скончался.

«Убийство пока не раскрыто. Однако, в ходе расследования выяснилось, что в момент совершения преступления Сафаров был в доме не один. Дома была также жена Сафарова, но она утверждает, что не видела, как все произошло», — отметили в полиции.

При допросе вдова показала, что смотрела по телевизору турецкий сериал и так увлекалась, что не заметила, как преступник или преступники проникли в дом. Любопытно, что при осмотре места происшествия криминалисты никаких следов проникновения со взломом не обнаружили. На окнах дома решетки, так что напрашивается вывод, что проникновение имело место через дверь. Скрылся преступник так же незаметно, как и вошел.

Мотив преступления тоже пока не ясен. Неизвестно, было ли нападение совершено в корыстных целях. Судя по всему, из дома Сафарова ничего не пропало.

Следствие по факту продолжается.