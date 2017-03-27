Московский очерк

14 марта мы с коллегой – сотрудницей сайта Musavat.com Айгюн Мурадханлы вылетели в Москву по приглашению Союна Садыхова — для того, чтобы поговорить об арестах и притеснениях глав региональных азербайджанских диаспор,а заодно встретиться с журналистом Анаром Гасановым, уволенным по указу посла Азербайджана в России Полада БюльБюльоглы. О нашем визите П. Бюльбюльоглу доложили, но он отказался встречаться с нами, что, в принципе, было вполне предсказуемо. Видимо, «Ени Мусават» и Минвал – не те издания, которым послы интервью дают.

Но начну с самого начала. В Москве мы оказались по приглашению бывшего президента организации «АзерРос» Союна Садыхова, который обещал расставить все точки над İ в вопросах работы азербайджанской диаспоры в Москве, а так же дать контакты людей, с которыми мы могли бы поговорить. Но все пошло почему-то не так, как было задумано. Пригласивший нас С. Садыхов срочно «уехал» в Рязань, так и не дав обещанного интервью, а контакты (в частности Исполнительный директор ВАК Ильгар Гаджиев) от дачи интервью отказались, мотивируя свой отказ тем, что сейчас нынче осторожным надо быть, да и «сама ситуация на острие атаки, мы должны быть очень осторожны и отметать все слухи и подозрения».

— Ну так дайте интервью, в котором вы отметете все слухи и подозрения – сказали мы, но в ответ услышали НЕТ.

Отказ И. Гаждиева вкупе со странным поведением С. Садыхова навели на мысль, о том, что всё уже давно было обговорено и решено. И команда сверху была именно такая «интервью бакинским журналисткам не давать».

Поступок С. Садыхова может показаться более чем странным, так как ранее он лично заявлял СМИ, что посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу в своей работе допускал несколько серьезных ошибок, а именно плел интриги между членами диаспоры, а не должен был делать этого.

Дальше – больше. Когда в 2013 году С. Садыхов основал объединение «АзерРос», Полад Бюлбюльоглу инициировал кампанию против него, обвинив С. Садыхова в том, что он, якобы, продался армянам. Полад Бюльбюльоглу дал указание сотрудникам СМИ публиковать интервью с проживающими в России людьми, и обвинять С. Садыхова в продажности.

Что же поменялось сейчас, когда мы с коллегой приехали выяснять обстоятельства? Скорее всего, отношения С. Садыхова и П. Бюльбюльоглу наладились.

Несколько дней мы с коллегой пытались наладить контакты с кем-нибудь из представителей азербайджанской диаспоры в Москве, но тщетно. Зато удалось побеседовать с некоторыми людьми, которые рассказали о том, что несмотря на довольно пассивную позицию представителей ВАК, сдвиги все же имеются. Так, например, в Москве азербайджанцы уже занимают важные должности в правительстве РФ: Азер Талыбов – замминистра Экономического развития РФ, а исполнительный директор Всероссийского азербайджанского конгресса по Московской области, учредитель и президент благотворительного Фонда «Дружба народов», коммерческий директор ООО ПКФ «Гюнай», генеральный директор строительной компании ООО «АМУР» Араз Мурсалиев (племянник опального в Азербайджане ректора Эльшада Абдуллаева, родной брат Азера Мурсалиева — главного редактора издания «КоммерсантЪ», чья дочь замужем за сыном Швыдкоя, посланника президента РФ по вопросам культуры) избран членом Экспертного совета Комитета по делам национальностей Госдумы РФ. Стоит отметить, что эти азербайджанцы относятся к плеяде родившихся в России. А значит, положительная тенденция все же имеется: дети тех, кто в свое время приехал в Москву торговать фруктами, делают значительные успехи, мыслят по-другому, и этот факт не может не радовать.

Так же наши собеседники отмечали факт, что в пассивности влиятельных азербайджанцев РФ немалая доля вины лежит и на представителях СМИ. Ведь именно пресса раздула «Дело «Союза Миллионеров», вскрыв всю их деятельность, как «гнойный нарыв». И теперь члены этого Союза говорят: а зачем мы после такого скандала должны кому-то помогать?

Араз Агаларов несколько лет назад в одном из интервью отметил, что ВАК существует на пожертвования, то есть на деньги таких людей, как Искендер Халилов, Тельман Исмайлов и т.д. Ежемесячно олигархи делали взносы, исчисляли немалые суммы. На эти деньги содержатся юристы, дирекция ВАК. Есть филиалы ВАК в областных центрах России, на них жертвуют деньги тамошние успешные азербайджанские бизнесмены. Эти филиалы оказывают всемерную поддержку обращающимся туда азербайджанцам.

Вот тут стоит отметить, что опальный ныне Тельман Исмайлов также выделял ВАК по 100 тысяч долларов ежегодно. Сегодня у Тельмана Исмайлова большие проблемы. И хоть кто-то из членов ВАК встал на его защиту? Насколько нам известно – нет. А ведь нужды ВАКа оплачивались и из его кармана. Но, видимо, такова жизнь: пока человек на плаву, за его столом сидят многочисленные «друзья» — до первых проблем. Потом всех «друзей» словно корова языком слизывает.

Нас с коллегой так же интересовал вопрос: все ли средства, поступавшие от олигархов, тратились по назначению. Мы хотели, чтобы на этот вопрос нам ответили чиновники диаспоры, да вот только они на связь с нами упорно не шли.

Но чтобы читатель не пустил слезу умиления, стоит отметить, что члены “Союза Миллионеров” давали деньги не потому, что испытывали чувство огромной любви и уважения к Азербайджану, а потому что их к этому действу обязал экс-президент Азербайджана Гейдар Алиев.

Казусы и радости

В поисках собеседников мы побывали во многих районах Москвы, разговаривали с людьми, узнавали цены на продукты, чтобы иметь общее представление о городе, в котором нам предстояло прожить пять дней. Хоть билеты и проживание в отеле уже были заранее оплачены, тем не менее, питались мы за счет командировочных. В целом, цены на продукты такие же как и в Баку (только совершенно разное качество, естественно). Около станции метро «Речной вокзал» мы купили у соотечественников помидоры за 150 рублей (2,5 маната за кг), и съели эти помидоры с удовольствием, потому что вкус был такой родной, но в Баку, увы, давным-давно забытый. И не мудрено, ведь не секрет, что качественная сельхозпродукция давным-давно – благодаря нашим монополистам – перекочевала в другие страны, а нас в Азербайджане пичкают завозными нахимичеными фруктами и овощами.

Довольно высокие цены в московских магазинах на одежду и обувь, проезд в метро стоит 55 рублей (1,65 маната).

Ночная жизнь не затихает ни на минуту, так же как и в целом культурная жизнь столицы. Но проблем, тем не менее, очень много. И основная – это, конечно же, жилищный вопрос, а именно долгострой, на котором погорело очень много народу. На Тверской обманутые вкладчики расхаживают с плакатами, на которых написано название недостроенного жилого комплекса и требование вернуть деньги или обеспечить квартирами тех, кто поверил олигархам и вложил деньги в котлован.

Я поговорила с одним из обманутых вкладчиков – Олегом Мясовым, который рассказал, что вот уже больше 6-ти лет он с семьей ждет, пока достроят ЖК «Царицино».

— Пока олигархи распиливают наши деньги, мы обиваем пороги судов. На владельца ЖК «Царицино» открыто 15 уголовных дел, но он по-прежнему разгуливает на свободе и ворочает бизнес.

На мой вопрос, что дает эта прогулка с плакатом на спине, Олег ответил, что таким образом привлекается внимание журналистов и пользователей социальных сетей, которые делают снимки и размещают на своих страницах.

— Наша цель, чтобы о проблеме узнало как можно больше народу. И если негодяя не может наказать закон, то пусть люди знают: в этом ЖК недвижимость лучше не покупать.

— А полиция вас не трогает, не гоняет?

— Нет, полиция относится к нам довольно прилично. Патруль чаще всего просто проходит мимо. 26 марта должен состояться пикет обманутых вкладчиков, возможно, тогда сотрудники правопорядка вмешаются. Но это ничего, главное, что мы снова заявим о себе. Информация попадет в социальные сети, и эта антиреклама сильно затруднит продажу квартир в ЖК «Царицино».

Справка:

Сегодня я зашла на страницу обманутых вкладчиков на сайте «ВКонтакте», и узнала, что 26 марта на Тверской улице все же состоялся пикет, в котором приняло участие довольно много народу. Пикетирование привлекло к себе внимание, у некоторых участников СМИ брали интервью. Люди ожидают освещения проблем в эфире Первого канала, НТВ и других телеканалов России.

Возникли небольшие эксцессы с полицией, ребят доставили в отделение. Но причиной задержания назвали заботу о пикетирующих от пришедших на митинг Навального. Некоторых высаживали по пути в отделение. Всех уже отпустили. В целом, полиция очень корректно обращалась с участниками пикета.

В свете происходящего я представила, сколько шагов с плакатом на спине смог бы сделать обманутый вкладчик у нас, в Баку – до первого стража порядка, который не только бы дубинкой отколотил, но еще и в отделение бы отвез, а там – кто знает, по какой статье пошел бы «по этапу» человек, который пытался бороться за свои права.

В офисе у Алькапоне

Но, тем не менее, желание пообщаться с представителями диаспорской «элиты» не оставляло нас ни на минуту. Мы с Айгюн побывали в Торговом центре, где расположен офис компании «Интер-Север», принадлежащей Президенту Международного союза общественных объединений «Союз Азербайджанцев Мира» (МСОО «САМ»), Председателю координационного совета Международного общественного фонда «Всемирный азербайджанский культурный фонд» (МОФ «ВАКФ») Физули Мамедову, более известному в народе как Фрэнк Алькапоне. Не так давно Ф. Мамедов пожертвовал 3 миллиона долларов в развитие села Джоджук Марджанлы, и мы хотели получить информацию об этом лично от него.

Справка:

Компания «Интер-Север» в основном занимается сдачей в аренду офисных и торговых площадей, специализируясь на инвестициях в реконструкцию и строительство малых до — 1000 кв. м. и средних, до 20 000 кв. м., торговых и офисных помещений. Компания «Интер-Север», в основном, работает в России и Италии.

Подойдя к охраннику, мы спросили, на месте ли Фазиль Мамедов. Охранник был сильно удивлен, услышав это имя, и переспросил: «Кого вы хотите видеть»?

— Фазиля Мамедова, главу компании «Интер-Север», — ответили мы.

— Аааа, мистера Фрэнка? – догадался охранник.

— Ага, его самого, — подтвердили мы.

— А вы кто и откуда?

— Журналисты из Баку.

— Ну, тогда вам нужно подняться по лестнице, там его офис.

В офисе нас встретили три стройные красавицы, которые так же спросили, кто мы и откуда. Затем набрали номер помощника Ф. Мамедова – Намика с которым моя коллега Айгюн долго говорила по телефону, пытаясь добиться возможности встретиться лично с Ф. Мамедовым. Но помощник ясно дал понять, что его патрон не собирается встречаться с журналистами из Баку.

— Если вас что-то интересует, перешлите вопросы в пресс-службу и она вам ответит в течении нескольких дней.

Таков был его окончательный ответ.

Конечно же, оставлять вопросы пресс-службе человека, который в 2011 году явился на заседание Всемирного Азербайджанского Конгресса в генеральской форме казачества, увешанный орденами (хотя, как известно, к казачеству Ф. Мамедов никогда не имел никакого отношения) было нам не к лицу. Гораздо интереснее было бы поговорить с Фрэнком Алькапоне лично. Но, видимо, предчувствуя, что мы, журналисты, будем говорить не только на тему вложения денег в Джоджук Марджанлы, Ф. Мамедов в интервью нам отказал. Но его поведение в данной ситуации ничем не отличалось от поведения наших азербайджанских чиновников, которые морочат журналистов месяцами, и отвечают только на стандартные, прилизанные, а главное – выгодные для них вопросы.

Кстати, нам удалось связаться с братом Фазиля Мамедова – Фаридом, который обещал очень скоро дать разгромное интервью нашему изданию, и отметил (цитирую) «Прежде, чем так красоваться, вернул бы мне лучше мне мои деньги, которые брал в долг. Для него нет разницы – вложить деньги в развитие села Джоджук Марджанлы или же покупать статусные иномарки за полмиллиона долларов своим малолеткам. Если у него есть такие финансовые возможности, то неужели нет возможности вернуть мои деньги?».

Как я написала выше, Союн Садыхов так же открестился от интервью, срочно уехав в Рязань (прямо из ресторана на Птяникой, в котором мы с ним встретились – на третий день после нашего приезда). Но, тем не менее, время не прошло даром: мы встретились с нашим коллегой Анаром Гасановым, который дал обширное интервью, а затем катал нас по Москве и рассказал очень много интересного. Кстати, Анар Гасанов отметил, что именно благодаря публикациям в издании Minval.az в посольстве Азербайджана в Москве ожидаются существенные изменения, и в том, что посол АР в РФ Полад Бюльбюльоглу покинет свой пост уже не сомневается никто.

Встреча эта стала самым главным положительным моментом нашей поездки. Так же как и встреча с дипломатом Рамизом Абуталыбовым, рассказавшим о своей новой книге; так же как и разговор с нашим соотечественником -таксистом Намиком, который, узнав, что мы с коллегой приехали из Баку, очень положительно отозвался о наших изданиях не взял с нас оплаты за проезд, хоть на счетчике набежала довольно солидная сумма. «Мы соотечественники, и должны друг другу помогать, — сказал Намик на прощанье. – Я к вашим услугам. В любое время, когда бы вы не приехали в Москву, я готов возить вас куда угодно – на тех же условиях».

В этот же день я разместила фотографию Намика в социальной сети Фейсбук — со словами благодарности за крупицу добра, которой он согрел нас в холодной Москве.

Простое человеческое тепло, позитив, который мы получили от этих моментов командировки, с лихвой восполнял нашу неудачную погоню за чиновниками и олигархами.

Как я уже отмечала выше, в планах моей поездки было так же задание выяснить причину давления на региональных глав азербайджанской диаспоры. В сборе информации мне очень помог наш коллега Роман Агаев, проживающий в Нижнем Новгороде. И его неоценимая помощь тоже стала положительным моментом нашей поездки.

В заключение хочу сказать, что командировка в целом была неудачной. И провалом нашего визита мы обязаны олигархам, пригласившим нас в Москву, но не приложившим никаких усилий для того, чтобы работа, во имя которой мы с коллегой приехали, была сделана на отлично.

В данный момент я работаю с контактами, которые удалось получить, и в самом ближайшем времени в издании Minval.az появится еще одна статья – о давлении, оказываемом на региональных руководителей азербайджанской диаспоры в России.

Яна Мадатова, специально для сайта Minval.az, Москва