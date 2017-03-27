Президент Чехии Милош Земан заявил, что нашел на своем компьютере в своей резиденции в замке Ланы детскую порнографию.

Соответствующее заявление чешского лидера прозвучало в интервью телеканалу Frekvence-1.

«Кто-то установил на мой компьютер детскую порнографию. Я позвонил в ИТ-персонал из замка и сказал им, прежде чем она будет удалена, мы подадим жалобу», — сказал президент Чехии.

Он заявил, что компьютер был взломан предположительно хакерами из американского штата Алабама.

«Как кто-то может залезть в компьютер президента в замке Ланы», — подчеркнул он, добавив, что злоумышленники так и не были установлены.

Земан также заверил, что у него нет ни мобильного телефона, ни планшета.