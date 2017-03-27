Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что несовершеннолетним участникам акций протеста платили за это. Об этом сообщает «Дождь».
«Есть информация, что несовершеннолетним участникам акциям в Москве в случае их задержания сулились денежные награды. Есть определенные подтверждения этому. Если органы защиты правопорядка подсчитают необходимым, подтверждения этому будут предоставлены общественности», — сказал Песков.
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Он добавил, что в Кремле уважают гражданскую позицию людей и уважают право высказывать ее, но когда это проходит в формате, «который предусмотрен действующим законодательством».