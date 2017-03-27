Властям КНР удалось вернуть из-за рубежа 2566 беглых коррупционеров, пытавшихся скрыться более чем в 90 странах. При этом в страну удалось возвратить и вывезенные ими 8,6 млрд юаней ($1,25 млрд). Об этом пишет газета China Daily, подводя итоги проводившейся в 2014-2016 годах кампании «Небесная сеть».

Издание отмечает, что 1283 человека вернулись в Китай добровольно, оформив явку с повинной. 410 беглецов ранее были членами Коммунистической партии Китая, занимая различные посты в госаппарате, передает ТАСС.

Как подчеркивается в заявлении центральной рабочей группы по розыску и возвращению из-за рубежа беглых соотечественников, организованная кампания «эффективно способствовала прекращению бегства чиновников за границу». Если в 2014 году за рубеж пытался уехать 101 госслужащий, то в прошлом году эта цифра снизилась до 19.

Кроме того, китайским властям удалось добиться возвращения в страну 39 из 100 наиболее активно разыскиваемых казнокрадов.