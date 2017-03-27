В Азербайджане одной из самых обсуждаемых тем во время праздников стало исчезновение 5000 ослов. Многие предположили, что пропавшие ослы пошли на донеры.

Напомним, что по информации Госкомстата, в 2015 году в Азербайджане было 40 тыс. ослов, а в 2016 году их число сократилось до 35,8 тыс.

Заведующий отделом развития животноводства Аппарата министерства сельского хозяйства Галиб Абдулалиев заявил сайту Qafqazinfo, что исчезновение ослов в основном связано с сокращением поголовья:

«Это означает, что родилось на 5000 ослов меньше, поэтому нет прироста. Как и все животные, ослы завершают свой жизненный цикл. Кроме того, люди не заинтересованы в увеличении поголовья ослов.

Например, занимающиеся овцеводством стараются получить хотя бы одного или двух ягнят в год. В скотоводстве мы стараемся получить теленка от каждой коровы. Однако у владельцев непарнокопытных животных, таких как лошади и ослы, такого стимула нет. Поэтому, естественно, поголовье ослов сокращается.

В третьих, ослы, лошади и мулы используются в качестве транспортного средства. Но после появления других малогабаритных транспортных средств, необходимость в них уменьшилась. Поэтому люди не заинтересованы в разведении этих животных».

Завотделом также прокомментировал слухи о том, что пропавшие ослы пошли на мясо в донерных. Он отметил, что если кого-то узнает об использовании ослятины в донерных, то следует обратиться в Государственную службу ветеринарного надзора, где эти случаи будут расследовать.

«Неправильно говорить об этом просто так, не опираясь на факты. Если в этом вопросе кто-то высказывает субъективное мнение, то это не означает, что он опирается на факты. Но если у кого-то имеются на руках факты, то пусть обращается, мы расследуем».

Глава пресс-службы Государственной службы ветеринарного надзора Йолчу Ханвели заявил, что во время проведенных рейдов и лабораторных экспертиз факты использования ослятины в донерных не зарегистрированы.