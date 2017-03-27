По мнению международного рейтингового агентства Moody’s, Казахстан демонстрирует большую, чем Азербайджан, устойчивость к снижению нефтяных цен, передает LS.

При этом в агентстве уточняют, что обе страны испытывают схожие трудности в связи с падением цен на сырье, отмечавшихся в середине 2014 года. К ним относятся резкое замедление экономики, двузначная инфляция, сокращение объема валютных резервов и ухудшение ситуации в банковском секторе.

Однако более высокая диверсификация экономики Казахстана по сравнению с азербайджанской, более сильные государственные институты и более низкий уровень долга обуславливают более высокую устойчивость республики к давлению негативных факторов.

Младший вице-президент агентства Moody’s Эрнест Сердженти отмечает, что темпы роста экономики и наполняемость бюджета обеих стран в сильной степени зависят от доходов от экспорта углеводородов.

«При этом Азербайджан более уязвим к снижению нефтяных цен, чем Казахстан, поскольку его экономика в три с половиной раза меньше, а уровень доходов составляет половину казахстанского. Казахстан также добился большего прогресса в области улучшения своего бизнес-климата и устранения других структурных препятствий на пути экономического роста», — считает Сердженти.

По данным Moody’s, в 2015 году нефть и газ занимали 89% в структуре товарного экспорта Азербайджана и 26% в структуре номинального ВВП, что обеспечивало 60-70% доходов консолидированного государственного бюджета. У Казахстана нефть и газ занимали 76% в структуре товарного экспорта и приблизительно 18% в структуре номинального ВВП, это обеспечивало около 42% доходов консолидированного государственного бюджета.

В агентстве полагают, что уровень развития госинститутов в Казахстане выше, чем в Азербайджане, что позволяет ему более эффективно реагировать на неблагоприятные экономические факторы.

«Казахстан демонстрирует более высокие показатели эффективности государственного управления (Worldwide Governance Indicators), его статистические данные более доступны и транспарентны, он в большей степени продвинулся на пути реформ, что означает, что в среднесрочной перспективе его государственные институты останутся сильнее, чем у Азербайджана», — уточнили в Moody’s.

Зарубежные аналитики также отметили, что более плавный переход к плавающему обменному курсу и более быстрое принятие мер для предотвращения роста инфляции позволили Казахстану лучше справиться с последствиями падения цен на нефть.

При этом в агентстве обращают внимание, что банки обеих стран испытывают трудности.

«Прогноз по банковским системам обеих стран «негативный», поскольку доля проблемных кредитов составляет 25% общего объема выданных кредитов в Азербайджане и 37% — в Казахстане. Однако снижению их рисков способствуют недавно предпринятые правительствами обеих стран меры, направленные на защиту своих банковских систем, а также небольшие размеры обоих секторов: по состоянию на 2015 год совокупный объем банковских активов составлял 53% ВВП Азербайджана и 60% ВВП Казахстана», — пояснили в Moody’s.

В организации добавили, что государственный долг у Азербайджана выше, чем у Казахстана, но обе страны имеют достаточное пространство для фискального маневра.

«За период с 2014 года по 2016 год долг Азербайджана к ВВП вырос примерно на 30 процентных пунктов в результате оказания государством прямой поддержки банковскому сектору. Долг Казахстана к ВВП за тот же период вырос меньше чем на 10 процентных пунктов. Однако значительный объем резервов и высокий уровень доступности кредитных ресурсов поддерживают высокий уровень фискальной устойчивости в обеих странах», — резюмировали в агентстве.