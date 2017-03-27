В Азербайджане будет ужесточено наказание, предусмотренное за оскорбление чести и достоинства главы государства.

По информации «Репорт», в связи с этим предлагаются изменения в Уголовный кодекс.

Согласно проекту изменений, за оскорбление и унижение чести и достоинства главы государства – президента Азербайджанской Республики в массовых выступлениях, массово демонстрируемых произведениях, средствах массовой информации или в массовых интернет ресурсах, предусматривается штраф в размере от 1500 до 2500 манатов или исправительные работы сроком до двух лет, или лишение свободы на тот же срок. Согласно нынешнему законодательству, штраф составляет от 500 до 1000 манатов.

За демонстративное очернение или унижение чести или достоинства президента в интернете, используя фальшивые имена пользователей, фальшивые профили или счета в интернете, предлагается введение штрафа в размере от 2000 до 3000 манатов. В настоящее время штраф составляет от 1000 до 1500 манатов.