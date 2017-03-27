Министерство обороны Азербайджана ответило на заявление президента Армении Сержа Саргсяна о приказе использовать оперативно-тактические ракеты «Искандер».

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, это заявление Сержа Саргсяна примитивный шаг, рассчитанный на внутреннюю аудиторию, который был сделан с целью укрепить пошатнувшийся авторитет своей преступной банды и набрать очки, чтобы повысить свой рейтинг в преддверии выборов: «Вражеская сторона должна понять, что все объекты военного значения и другие стратегические объекты, находящиеся на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе в Армении, постоянно находятся на прицеле самых современных ракетных и артиллерийских установок, которые в последние годы приобрела наша армия.

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Любая угроза, которая может возникнуть с армянской стороны, будет незамедлительно и решительно пресечена. В случае ответных мер Армении не удастся избежать широкомасштабных потерь и разрушений, которые приведут к трагическим, невосстановимым последствиям для нее. Прежде, чем делать такие безответственные заявления, руководство Армении должно задуматься об участи своего населения».