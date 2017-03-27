28 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Порывистый северо-западный ветер вечером сменится на северо-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6°, днем 10-14° тепла, в Баку ночью 4-6°, днем 12-14° тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 60-70%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются дождь и туман.

В горных районах возможен снег. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 2-7° тепла, днем 12-17° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10° тепла.

28 марта на территории Азербайджана ожидается нестабильная погода, временами будут идти дожди. В горных районах возможен снег. Подует порывистый западный ветер.