В российских регионах началась массовая акция протеста дальнобойщиков, которые выступают против системы сбора платы за проезд по федеральным трассам «Платон», сообщает «Медуза».

Участвующие в акции водители выстраивают свои фуры вдоль дорог. О начале акции сообщают из Санкт-Петербурга, Татарстана, Приморья, Амурской области и других регионов.