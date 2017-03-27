В российских регионах началась массовая акция протеста дальнобойщиков, которые выступают против системы сбора платы за проезд по федеральным трассам «Платон», сообщает «Медуза».

В Петербурге началась стачка дальнобойщиков. Дофига машин: вид с одной только стороны трассы: pic.twitter.com/sj0UabjMaR — Арсений Веснин (@ars_ves) 27 марта 2017 г.

Участвующие в акции водители выстраивают свои фуры вдоль дорог. О начале акции сообщают из Санкт-Петербурга, Татарстана, Приморья, Амурской области и других регионов.