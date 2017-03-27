В этом году на праздник Новруз в Азербайджан приехало сравнительно больше иностранных туристов, чем в прошлые годы, в частности, преобладали иранские туристы, сказал в понедельник Trend советник председателя Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Музаффар Агакеримов.

По его словам, среди отдыхающих на Новруз в Азербайджане есть и россияне, а также граждане из арабских стран.

Музаффар Агакеримов отметил, что в этот раз иранские туристы оставались в стране свыше недели. «Большинство мест в бакинских отелях были забронированы иранскими туристами. Малобюджетные туристы арендовали квартиры, что, в принципе, неправильно с точки зрения безопасности. Более того, это не приносит доход в бюджет страны», — отметил советник председателя AzTA.

Агакеримов подчеркнул, что для туристов предпочитающих бюджетный класс необходимо построить хостелы и одно- и двухзвездные отели.

Советник председателя AzTA добавил, что прибывшие в Азербайджан гости отдыхали не только в Баку. Некоторые из них отправились в Губу, Гусар, Шеки и Габалу.