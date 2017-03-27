Бывший министр транспорта Зия Мамедов прокомментировал наложение ареста судом на собственность его сына Анара Мамедова.

Он сообщил сайту gununsesi.info, что ничего не знает об этом:

«Я не знаю, о чем идет речь. Я не занимаюсь делами своего сына. Поэтому я не могу ответить на этот вопрос».

Распространилась информация о том, что на некоторую недвижимость Анара Мамедова в Баку наложен арест. Это решение вынес в январе этого года Сумгаитский апелляционный суд на основании иска ОАО «Paşa Bank». Указывается, что ответчик без всяких на то причин отказался от апелляционной жалобы.