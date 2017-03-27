В Баку в ночном клубе «DoReMi» на проспекте Бюльбюля, 39 F в Насиминском районе совершено убийство.

Как сообщает АПА, 25 марта в доме Рахиля Меликова, проживающего на территории жилого массива «Гушчулуг» в городе Хырдалан было обнаружено тело его друга Тельмана Мамедова со следами насилия.

В ходе расследования стало известно, что Т.Мамедов вместе со своим другом находились в ночном клубе «DoReMi». Между администратором клуба Фархадом Мусаевым и Т.Мамедовым произошел конфликт, в результате чего Ф.Мусаев ударил кулаком Т.Мамедова. Т.Мамедов упал и ударился головой. Затем Р.Меликов привез своего друга к себе домой, где он и скончался.

В результате проведенных сотрудниками Абшеронского РУП оперативно-розыскных мероприятий Ф.Мусаев был задержан.

На данный момент ночной клуб приостановил деятельность. В связи с данным инцидентом в течение недели клуб не будет принимать заказы.