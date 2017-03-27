Премьер Дмитрий Медведев рассказал в воскресенье вечером, как прошел его день. В воскресенье по всей России прошли акции под лозунгом борьбы с коррупцией. Поводом стало расследование об имуществе и многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с Медведевым.

Медведев ответил на вопрос пользователя под [email protected] , который тот задал в «Инстаграме»: «Привет! Как день?»

«Неплохо, на лыжах покатался», — ответил глава правительства.

Вопрос премьеру задали в комментариях под последней фотографией, опубликованной в его аккаунте. Фото тюльпанов с подписью «С праздником весны, дорогие женщины! Счастья и любви!» премьер выложил 8 марта, в международный женский день.