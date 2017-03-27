В отношении водителя микроавтобуса, ставшего виновником аварии, повлекшей смерть шести студентов на шоссе Баку-Сумгайыт, избрана мера пресечения в виде ареста.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Главном управлении следствия и дознании министерства внутренних дел. По решению Абшеронского районного суда в отношении водителя микроавтобуса марки «Форд» с государственным регистрационным номеров 50-BN-132, жителя города Сумгайыт Гусейнова Намика Гусейн оглу (1976 г.р.) избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. В управлении также сказали, что водитель грузовика ЗИЛ, который во время происшествия стоял на краю дороги, Шамистанлы Эльвин Элдар оглу привлечен к следствию.

Отметим, что во время движения микроавтобус марки «Форд», потеряв управление, врезался в грузовика ЗИЛ, который стоял на краю дороги. В результате этого погибли шесть студентов Сумгайытского государственного университета, еще 20 студентов получили ранение.