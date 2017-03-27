

«Итак, военное руководство министерства обороны Армении было отстранено без каких-либо объяснений. Во главе министерства поставлен не имеющий отношение к военному делу человек, специалист по английскому языку, чему, якобы, учился в США.

Казалось бы, наконец министерство возглавил «проамериканский» деятель, во всяком случае, представляющий себя таковым. Было бы логичным этом случае, если б министерство стало развивать отношения с НАТО и попыталось приобретать вооружения стран альянса. Но этого не произошло, и более того. Человек, назначенный Москвой на пост, ответственный за вооружение и так называемое техническое развитие, заявляет, что американское вооружение намного хуже российского, и что Россия на международной арене успешнее, чем США».

Об этом пишет армянский аналитик Игорь Мурадян в своей статье для ереванского издания Лрагир.

Далее автор отмечает, что либо этот человек просто идиот, либо в достаточной мере ангажирован.

«И на поверку это так и получается, так как он состоятельный московский бизнесмен, сопряженный с русскими интересами. Причем, имеется полная уверенность, что он вполне согласует свои действия с новым министерством обороны.

Россия поставляет вооружения Азербайджану и Армении, при этом, заявляя, что она соблюдает баланс сил в Южном Кавказе. Но зачем соблюдать баланс, если Армения — «союзник» России, или это не так? Конечно не так — Россия поставляет Азербайджану гораздо больше, чем Армении, о каком же балансе идет речь?

Армения просто-напросто не в состоянии догнать Азербайджан. Кроме того, если Россия запрещает Армении приобретать вооружения еще где-то, у других государств, то Азербайджан успешно приобретает вооружения у Израиля, у Турции, а также у «союзников» Армении по ОДКБ.

По существу, Россия вовсе не «союзник» и не «партнер», а поставщик устаревшего вооружения, причем, вполне возможно, Запад поставлял бы оружие в десятки раз дешевле.

Кстати, армянское общество так и не выяснило, за сколько русские поставляют оружие. И с какой целью Армении поставляются некоторые виды вооружения. Для нашей обороны или в наступательных целях, а может, и вовсе не для нас?

Вроде бы, замкнутый круг, или, вернее, политический тупик, в котором оказалась Армения. Но все-таки возникла благоприятная ситуация, и следует ожидать позитивных результатов”, — пишет Мурадян.

По его мнению, в мире нигде нет прецедента, когда министр обороны участвует в качестве кандидата в парламентских выборах. В Армении, отмечает он, это происходит, и министр обороны возглавляет список правящей партии.

«Это замечательно, так как если он будет избран, а это, несомненно, произойдет, то пост министра обороны освободится, и можно будет наконец-то назначить военного человека.

Если, конечно, русские не назначат на этот пост своего человека. Такова судьба вассального образования, которое пока признается в ООН суверенным государством».