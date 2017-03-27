Европейская платформа за демократические выборы (EPDE) осудила отказ Еревана пригласить ее международных гражданских наблюдателей для мониторинга парламентских выборов в Армении, назначенных на 2 апреля 2017 года. В заявлении EPDE, обнародованном накануне отмечается, что причиной отказа власти Армении назвали якобы большое число уже аккредитованных наблюдателей и, следовательно, отсутствие необходимости в дополнительных иностранных наблюдателях.

«Как этот отказ, так и его обоснование противоречат обязательствам Армении в качестве члена ОБСЕ, которые подразумевают приглашение иностранных наблюдателей из других стран ОБСЕ», — указывают авторы документа, ссылаясь на ряд международных договоров. По мнению Европейской платформы за демократические выборы, это дает повод для серьезных опасений в том, что правительство в Ереване не считает присутствие международных наблюдателей важным вкладом в совершенствование избирательного процесса.

В связи с этим EPDE призвала мировое сообщество, в частности, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Еврокомиссию и Совет Европы принять к сведению отказ Еревана в аккредитации международных гражданских обозревателей на выборах в Армении и учитывать это решение на важных встречах и переговорах с армянскими властями в будущем. Европейская платформа за демократические выборы поддерживается Европейским союзом и МИД Германии.

В тот же день стало известно, что на парламентские выборы в Армению прибудут 171 наблюдатель от Содружества независимых государств (СНГ) — Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также ряд международных организаций постсоветского пространства.