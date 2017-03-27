Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 111 раз.

Как сообщили в пресс-службе министерства, армяне с позиций, расположенных на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Бердаван, Шаваршаван и Воскеван Ноемберянского района подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли, Гушчу Айрым, Кемерли,Фарахли и Гаймаглы Газахского района, в селах Чинари, Айгепар, Мосесгех Бердского района и на безымянных высотах – в селе Алибейли, Агдам, Мунджуглу и на безымянных высотах Товузского района. С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, обстрелу были подвергнуты позиции ВС Азербайджана, расположенные на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Юсифджанлы, Баш Гервенд, Шыхлар, Мерзили, Джавахирли, Ширванлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района и Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.