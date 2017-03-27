

«Недавняя история Александра Лапшина, которого задержали в Минске по запросу Азербайджана, еще раз показала, что карающая длань может настигнуть нас где угодно». Об этом пишет в своем блоге известный израильский адвокат Эли Гервиц.

«Для большинства из нас тема экстрадиции вписывается в очень четкие рамки — человек чего-то натворил (или кого-то разозлил, зависит от страны), куда-то — например, в Израиль, уехал, через много лет неповоротливая юридическая система страны исхода запросила его экстрадиции, за ним пришли к нему домой, далее арест, суд, адвокаты, визиты семьи в тюрьму, все дела…», — отмечает Гервиц. И далее на примере Лапшина указывает, что это не совсем так.

По словам Гервица, мы живем в эпоху глобализации, и экстрадиция — это важная часть всемирной борьбы против преступности. Теоретически мы все понимаем важность этого процесса для всего человечества. «Мы выступаем за максимальные полномочия полиции и прокуратуры. Но ровно до тех пор, пока они не постучат в нашу дверь. Но и дверь, в которую постучали те, кто пришли за нами, может быть разной. Есть огромная разница между стуком в дверь нашего дома, в вашей стране, и стуком в дверь гостиницы в стране, куда мы прилетели на неделю туристами», прямо намекая на то, что Лапшина, кстати гражданина не только Израиля, но и других государств, задержали в Минске по запросу Баку.

«Едва ли большинство из нас задумывается, что мы можем стать объектом прошения об экстрадиции не только в своей стране, но и в любой стране мира, куда мы приехали ненадолго как гости. И инициировать это прошение может любая страна — даже та, в которой вы никогда не были!», — пишет далее юрист. Тут стоит заметить, что Лапшин-то как раз был в Азербайджане. И не раз. Был на оккупированных территориях Азербайджана и попал в «черный список». Был в Баку, обманув систему с помощью украинского паспорта, где его имя отличалось на одну букву: не Александр, а Олександр. А затем этот герой бравировал своими нарушения в соцсетях, оскорбляя азербайджанские власти.

«Я адвокат, и я не занимаюсь законотворческой деятельностью _ продолжает Гервиц. — Но я надеюсь, что кто-то из парламентариев внесет законопроект, в рамках которого Израиль при присоединении к любой конвенции об экстрадиции, билатеральной или многосторонней, будет делать оговорку: при задержании гражданина Израиля в третьей стране по запросу об экстрадиции он будет иметь возможность — если захочет — быть этапированным в Израиль, чтобы защищаться от экстрадиции, находясь в своей стране. В ответ Израиль предоставит ту же возможность тем иностранным гражданам, которые были задержаны в Израиле по прошению об экстрадиции со стороны третьих стран. Основываясь на принципе взаимности, Израиль обязуется этапировать таких иностранцев в страну их гражданства — если подобная просьба будет ими высказана.

Если бы подобный механизм существовал, гражданин Израиля Александр Лапшин получил бы в свое распоряжение механизм противодействия экстрадиции в Азербайджан из Беларуси.

Государство Израиль экстрадирует своих граждан. Это факт. Однако хотелось бы, чтобы, выезжая из страны, гражданину Израиля не нужно было бы просматривать списки Интерпола, и прикидывать, кого он мог разозлить своим постом в Фейсбуке вчера, или десять лет назад», — завершает свой пост Гервиц.

Мы же от себя добавим, что еще надо слушать рекомендацию своего МИД и не посещать оккупированные территории Азербайджана без разрешения Баку. В памятке для израильтян, собирающихся за границу, которая размещена на сайте МИД Израиля, прямо указано: «Избегайте посещения следующих областей: Нагорный Карабах, пограничные области между Азербайджаном и Арменией, а также местности вблизи границы между Азербайджаном и Ираном».

Так что достаточно просто соблюдать законы своей страны и стран, в которые «путешественники» вроде Лапшина или его коллеги блогера Носика, собираются приехать, чтобы избежать дальнейших проблем. Например, «стука в дверь гостиницы в стране, куда мы прилетели на неделю туристами».

В.Алибекова