Нападающий словацкой «Жилины» и сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев прокомментировал поражение от команды Германии (1:4) в матче отборочного турнира ЧМ-2018.

«Мы хорошо сыграли. Мне понравилось. Просто у немцев такая команда, что с ней ошибаться нельзя. Несмотря на это, на фоне соперника смотрелись хорошо. Жаль, что проиграли. Но это футбол, и сегодня они были сильнее нас. При нашей сегодняшней игре любую другую команду нашей группы мы обыграли бы в 3-4 гола.

Если будем играть так же, как сегодня, то разорвём сборную Северной Ирландии, а затем и Норвегию», — цитирует Шейдаева Azerisport.

10 июня Азербайджан дома примет команду Северной Ирландии, а 1 сентября на выезде сразится с норвежцами.