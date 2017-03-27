Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Евросоюзу угрожает скорое исчезновение. «Евросоюз погибнет, потому что людям он больше не нужен. Надменным гегемониям суждено исчезнуть с лица земли»,— приводит ее слова Reuters.

При этом Ле Пен добавила, что хотела бы заменить ЕС на «другую Европу», которую назвала «Европой для людей», основанной на свободном сотрудничестве стран.

Кроме того, кандидат в президенты Франции обвинила своих соперников Эмманюэля Макрона и Франсуа Фийона в «предательстве» ради ЕС и интересов рынка. Она выразила уверенность, что «пришло время побеждать глобалистов».