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В Баку женщина родила дома.

Как сообщили АПА в Бинагадинском РУП, проживающая в поселке Бинагади 33-летняя Исламова Рейхана Тофиг гызы родила дома, сразу же после родов ребенок скончался.

По факту проводится расследование.