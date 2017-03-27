В Баку женщина родила дома.
Как сообщили АПА в Бинагадинском РУП, проживающая в поселке Бинагади 33-летняя Исламова Рейхана Тофиг гызы родила дома, сразу же после родов ребенок скончался.
По факту проводится расследование.
В Баку женщина родила дома.
Как сообщили АПА в Бинагадинском РУП, проживающая в поселке Бинагади 33-летняя Исламова Рейхана Тофиг гызы родила дома, сразу же после родов ребенок скончался.
По факту проводится расследование.
Дата: 2017/03/27 10:04
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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