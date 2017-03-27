Более 1,4 тысячи детей были убиты за последние два года с момента эскалации конфликта в Йемене.

Как передает РИА Новости, об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайен.

Эр-Рияд вместе с союзниками 26 марта 2015 года начал военную операцию в Йемене для поддержки правительства президента Абд Раббу Мансура Хади в гражданском конфликте с шиитскими повстанцами-хуситами и примкнувшими к ним силами, лояльными экс-президенту Али Абдалле Салеху.

«Много тысяч мирных жителей были убиты, в том числе более 1,4 тысячи девочек и мальчиков… Десятки тысяч йеменцев пострадали», — говорится в заявлении О’Брайена, опубликованном по случаю годовщины эскалации конфликта в Йемене с начала в 2015 году операции Саудовской Аравии.

Он также отметил, что в данный момент две трети населения Йемена, порядка 19 миллионов человек, нуждаются в гуманитарной помощи.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.