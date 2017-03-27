Президент США Дональд Трамп намерен в понедельник объявить об открытии нового подразделения в Белом доме с широкими полномочиями, которым будет руководить старший советник и его зять Джаред Кушнер, передает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

По данным газеты, управление американской инновацией будет существовать как подразделение в западном крыле Белого дома и напрямую подчиняться Трампу. В функции управления войдут тщательное наблюдение за работой федеральной бюрократической системы и выполнение ключевых предвыборных обещаний Трампа, среди которых издание называть реформирование системы ухода за ветеранами и борьбу с опиоидной наркоманией.

Штат управления составят бывшие коммерческие руководители, в задачи которых войдет внедрение свежих идей в работу правительства.

«Все американцы, невзирая на их политические взгляды, понимают, что правительственная стагнация препятствует нашей способности нормально функционировать, часто создавая застой, перерасходы и простои», — говорится в заявлении Трамп изданию Washington Post.