Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 27 марта установлен на уровне 1.7201 маната, а евро — 1.8654 маната.
Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 27 марта установлен на уровне 1.7201 маната, а евро — 1.8654 маната.
Дата: 2017/03/27 9:37
Раздел: Азербайджан, Экономика
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