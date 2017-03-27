Суд в Южной Корее рассмотрит иск прокуратуры о выдаче ордера на арест экс-президента страны Пак Кын Хе в четверг, 30 марта, сообщает в понедельник сайт сингапурского издания «Стрейтс таймс» со ссылкой на заявление суда.

По ее информации, прокуратура обвиняет Пак Кын Хе во взяточничестве и злоупотреблении властными полномочиями.

Ранее в понедельник сообщалось, что прокуратура Южной Кореи обратилась в суд за ордером на арест экс-президент страны.

«К настоящему моменту собраны многочисленные доказательства. Однако, поскольку подозреваемая отрицает большинство из обвинений, у нее есть возможность разрушить эти доказательства», — говорится в распространенном прокуратурой заявлении.

В нем отмечается, что «было бы несправедливо» не добиваться ареста Пак Кын Хе в условиях, когда ее «подельница» Чхве Сун Силь и ряд других фигурантов дела о коррупции и злоупотреблении служебным положением были задержаны.