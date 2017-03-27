Канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила дочь президента США Дональда Трампа Иванку Трамп на экономический саммит в Берлине, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник в администрации.

По словам источника, Меркель пригласила Иванку Трамп в ходе своего визита в Белый дом. По данным агентства, саммит «Женской двадцатки» W20 пройдет в столице ФРГ в апреле.

Первая встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом США Дональдом Трампом состоялась 17 марта.

Иванка Трамп активно вовлечен в работу новой администрации США. Ранее Politico со ссылкой на юриста Иванки Джейми Горелика сообщил, что она получит личный кабинет в западном крыле Белого дома и доступ к секретной информации. По словам Горелика, Иванка Трамп станет «глазами и ушами» президента и будет давать ему советы широкого спектра.