Европейский вещательный союз (EBU) рассчитывает, что все исполнители смогут принять участие в конкурсе и проследит, чтобы среди них была и Россия.

Как передает РИА Новости, об этом заявил в интервью берлинской газете Tagesspiegel глава оргкомитета Евровидения Франк-Дитер Фрайлинг.

«С самого начала мы дали ясно понять, что мы ожидаем, чтобы все исполнители, прошедшие конкурсный отбор, смогли участвовать. Если же решение запретить въезд российскому кандидату останется в силе, EBU постарается гарантировать, чтобы Россия все-таки смогла принять участие», — сказал Фрайлинг.

Он добавил, что официального уведомления по этому поводу от украинских властей пока не поступало.

Также глава оргкомитета прокомментировал слухи о новом российском кандидате. «Давайте дождемся, чтобы Украина приняла окончательное решение в этом отношении», — сказал Фрайлинг, отметив, что после этого будут обсуждаться дальнейшие действия с Россией.

При этом Фрайлинг отметил, что еще до того, как Украина приняла решение в отношении российского кандидата, Россия, в отличие от других делегаций, не зарезервировала места для проживания. Со своей стороны Россия должна четко обозначить, что участие в той форме, в какой мы ей его сделаем возможным, будет принято», — сказал Фрайлинг.

В этом году Россию на Евровидении должна представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

Позднее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что в Киеве готовы принять на конкурсе Евровидение представителя от России, но только в том случае, если российскую певицу Юлию Самойлову заменит другой конкурсант, не имеющий проблем с украинским законодательством.