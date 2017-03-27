Азербайджанский город Гянджа официально стал культурной столицей Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как передает Интерфакс-Азербайджан, 18 марта в городе состоялась официальная церемония и прошли концерты и ярмарки народных промыслов.

«То, что этот город в 2017 году стал культурной столицей СНГ, конечно, очень важно. Я надеюсь, что и для горожан Гянджи это будет год, связанный с активными программами в области культуры и науки», — заявил сопредседатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Соответствующий сертификат о статусе культурной столицы Михаил Швыдкой вручил главе города Гянджи Эльмару Велиеву.

В течение года в Гяндже пройдут десятки культурных мероприятий СНГ. Сюда будут приезжать деятели культуры и искусства не только СНГ, но и всего мира.

Мы гордимся этим статусом. В течении года здесь пройдет множество культурных мероприятий международного значения, песенные конкурсы и фестивали», — подчеркнул глава исполнительной власти города Гянджа Эльмар Велиев.

В 2016 году город Гянджа был молодежной столицей Европы, а годом ранее азербайджанский город Габала уже был культурной столицей СНГ.

Как известно, в декабре прошлого года в городе Баку на заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией было принято решение об открытии в 2017 году в городе Гяндже филиала Российского информационно-культурного центра. Это должно стать важным событием для культурной столицы СНГ.

В торжественных мероприятиях в городе Гяндже приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Владимир Дорохин и руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.