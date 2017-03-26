На парламентских выборах в Болгарии, по данным экзитполов, победила прозападная партия ГЕРБ, опередив основного соперника, Социалистическую партию, на несколько процентных пунктов. Об этом сообщает «Радио Болгария».

По данным агентства Gallup International, у ГЕРБ 32,8 процента, у БСП — 28,4 процента. Третьей силой в новом парламенте станет коалиция «Объединенных патриотов» с 8,8 процента голосов. За Движение за права и свободы проголосовали 7,8 процента избирателей. Партия бизнесмена Веселина Марешки «Воля» получила 4,6 процента.

По данным Market Links, отрыв ГЕРБ от БСП составляет порядка трех процентных пункта — 32 процента против 29. «Объединенные патриоты» получили 8,5 процента, «Движение за права и свободы» — 7,72 процента, «Воля» — 4,89 процента.

По одним данным, правоцентристский «Реформаторский блок» преодолевает четырехпроцентный барьер, по другим — нет.

Представитель социалистов Кирил Добрев заявил, что БСП не намерена признавать поражения на парламентских выборах до оглашения официальных результатов. Он добавил, что партия надеется на победу, передает РИА Новости.