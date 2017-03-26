В Белоруссию из Ирана поступила первая партия нефти. По данным белорусского телеканала ОНТ, её транспортировали по заранее согласованному маршруту через Одесский порт, а затем доставили в страну железнодорожным сообщением. Переработкой углеводородов займётся Мозырский НПЗ.

В общей сложности в рамках сделки Минск должен получить от Тегерана 80 тысяч тонн сырой нефти.

В феврале СМИ распространили информацию о том, что Beloil Polska, дочернее предприятие государственной «Белоруснефти», сделку с иранской компанией NIOC о поставке 600 тысяч баррелей нефти.

Альтернативные поставки начались оттого, что Белоруссия с начала прошлого года настаивала на равнодоходных с экспортом ценах на газ из России и хотела платить $73 за тысячу кубометров вместо $132. РФ в ответ на недоплату Белоруссией порядка $600 млн за газ сократила поставки беспошлинной нефти в республику. Из-за этого правительство Белоруссии получило от президента Александра Лукашенко распоряжение по замещению недополученных объёмов нефти.