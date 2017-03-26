В Москве вспыхнул пожар в торговом центре «Скарабей», который находится на 8 км. МКАД, об этом сообщается на сайте городского управления МЧС.

По его данным, сообщение о пожаре в «административном здании на 8-ом км МКАД д.3,стр.1» поступило в 19:49 мск (20.49 — бак.вр.). Пожар вспыхнул на цокольном этаже, отметили в ведомстве. Площадь возгорания составила 30 кв.м.

По данным МЧС из здания охранники эвакуировали 30 человек. Как рассказал источник в экстренных службах столицы «Интерфаксу», из ТЦ были выведены 200 человека.Причины пожара на данный момент неизвестны. Информации о пострадавших пока нет.