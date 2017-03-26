Сборная Азербайджана по футболу в рамках отборочного турнира ЧМ-2018 уступила в родных стенах команде Германии со счетом 1:4. В составе нашей команды гол забил Назаров. У немцев отличились Шюррле (2 гола), Мюллер, Гомес.
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Дата: 2017/03/26 21:49
Раздел: Азербайджан, Спорт
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