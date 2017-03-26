Сборная Азербайджана по футболу в рамках отборочного турнира ЧМ-2018 уступила в родных стенах команде Германии со счетом 1:4. В составе нашей команды гол забил Назаров. У немцев отличились Шюррле (2 гола), Мюллер, Гомес.