Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на митинге в Стамбуле, раскритиковал политику двойных стандартов Запада в отношении Анкары.

«Кому-то позволительно называть президента Турции «диктатором», но когда западных политиков в Анкаре характеризуют как «фашистов» и «нацистов», это вызывает некую обеспокоенность», — отметил Эрдоган (цитата по «Анадолу»).

«Я апеллирую к фактам: не на Западе ли рисуют фашистскую свастику на стенах мечетей? Борются ли там с подобными вещами? Не устраивали ли поджогов в мечетях на Западе? Можно ли забыть о трагедии в немецком городе Золинген, где в результате поджога общежития для иностранцев погибли пять турчанок в возрасте от 4 до 27 лет? Как можно забыть о затягивании судебного процесса над функционерами неонацистской организации «Национал-социалистическое подполье» (NSU)?», — перечислил президент.

«Вы — фашисты, настоящие фашисты!», — подчеркнул Эрдоган, отметив, что в ряде стран Европы проходят акции пособников террористических организаций, которые несут плакаты с фотографиями президента Турции с наставленным на него дулом пистолета. «Причем поддержку этим акциям оказывает ряд европейских партий. Подобное происходит в Швейцарии, Нидерландах, Бельгии, Германии. Когда же мы привлекаем внимание к этим фактам, на Западе выражают обеспокоенность. Анкара будет критиковать вас до тех пор, пока вы стремитесь навредить Турции», — подчеркнул президент.

Президент Эрдоган отметил, что борьба Турции в регионе направлена на обеспечение безопасности всех его жителей, оказание помощи населению сопредельных стран.

«Открыто заявляю: те, кто выступает против вмешательства Турции в процессы в Сирии, желает зла нашей стране. Те, кто ставит под вопрос особое внимание, уделяемое Турцией событиям в Ираке, – недруги Анкары. Это же утверждение относится к тем, кто выражает недовольство вовлечением Анкары в события в Европе», — сказал глава государства.

«Хочу обратиться к соседним государствам и всем силам, участвующим в региональных процессах, в том числе европейским странам и России: Турция — не враг! У Анкары нет неприязни к кому бы то ни было. Наоборот, Турция стремится установить самые искренние политические, экономические и социальные отношения со всеми странами», — отметил Эрдоган.