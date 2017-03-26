Крупнейшая в Сирии плотина Табка частично разрушена из-за боёв между отрядами вооружённой коалиции «Демократические силы Сирии» и террористической группировки ИГИЛ под Раккой. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин».

Уточняется, что электростанция прекратила работу после того, как пункт управления вышел из строя. Причиной тому мог стать авианалёт или артобстрел.

По данным СМИ, город Табка — это последний крупный оплот ИГИЛ на пути к «сирийской столице» группировки Ракке. ДСС не спешат штурмовать Евфратскую ГЭС, опасаясь, что террористы могут её подорвать.

Отмечается, что плотина была построена в 1970-х годах при содействии советских специалистов. Плотина Табка сдерживает крупнейшее в стране водохранилище Эль-Асад.