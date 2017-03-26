Президент США Дональд Трамп вручил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель счет на 300 миллиардов долларов за услуги НАТО. Об этом, согласно информации Ленты.ру, в воскресенье, 26 марта, пишет The Sunday Times со ссылкой на источники в немецком правительстве.

Бумагу американский лидер передал главе немецкого правительства еще на прошлой неделе, во время закрытой встречи в Вашингтоне.

Один из немецких министров, пожелавший остаться неизвестным, назвал инцидент возмутительным. «Целью выдвижения таких требований является попытка запугать другую сторону, но канцлер восприняла это спокойно и не собирается реагировать на провокации», — отметил он.