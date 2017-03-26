Отстраненному главе фискальной службы Роману Насирову не предлагали сделок со следствием. Об этом заявил один из его адвокатов Александр Лысак в эфире телеканала ZIK.

«Никаких соглашений о сотрудничестве со следствием нам не предлагали, мы вообще не рассматриваем такой вопрос. Поскольку с учетом изменений в Уголовный кодекс, заключать соглашение – это фактически отбывать реальное наказание (именно по делу Насирова)», – отметил Лысак.

Он также уверен в получении оправдательного приговора для Насирова.

«Изучили те материалы, которые были представлены при ходатайстве по делу Насирова, сторону защиты они устраивают для того, чтобы обеспечить надлежащую защиту нашего клиента. И мы предложили следующую формулу – направляйте дело в суд. То, что мы имеем в нашем распоряжении, нас устраивает для того, чтобы получить оправдательный приговор…. я не хотел бы говорить, какие положительные моменты я располагаю, но я хочу сказать: если дело в течение двух месяцев не пойдет в суд, мы будем свидетельствовать, что подозрение было необоснованным и идет затягивание дела», – сообщил Лысак.

Он также отметил, что не понял, чем руководствовался суд, когда вынес решение о размере залога для Насирова в 100 миллионов гривен. «Почему не 50, не 500, не миллиард? Не выписан механизм, чем надо руководствоваться, применяя ту или иную сумму в качестве залога. Статья 34, в чем подозревается наш клиент, не предусматривает каких-либо возмещений или конфискаций. Зачем применять то, что не идет в доход государства?» – добавил защитник.