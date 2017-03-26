Армянские власти вынуждены прибегать к помощи женщин для поддержания статус-кво и продолжения оккупации армянскими вооруженными силами территории Нагорного Карабаха.

Фотограф из Берлина Лена Муха в прошлом году побывала в Ереване и оккупированном Нагорном Карабахе. Она пообщалась с курсантками Военной академии в Ереване, куда в 2014 году приняли первых 23 девушек, а также с ученицами Высшей военной школы в Ханкенди, куда девушек начали набирать в 2015-м.

«Эти девушки – первопроходцы, […] которые выбрали карьеру в той сфере, где женщин все еще не воспринимают всерьез», — рассказывает фотограф Лена Муха на странице своего сайта.

Фоторепортаж Лены Мухи о первых женщинах-военных в Армении и сепаратистском Нагорном Карабахе также размещен на сайте издания The Washington Post.

Автор статьи отмечает, что решение правительства Армении принимать в армию женщин было обосновано сокращением населения в стране, так как многие ищут лучшей жизни за рубежом, а также тем, что многие семьи стали ограничиваться малым количеством детей.

Несмотря на решение правительства, служба женщин в армии по-прежнему многими воспринимается неоднозначно. «Женщины не должны служить в армии, здесь им не место. Просто они не такие, как мужчины», — говорит один из инструкторов Ереванской военной академии.

Вооруженные столкновения между оккупационными армянскими войсками и ВС Азербайджана в апреле 2016 года были самыми кровопролитными после достижения сторонами режима прекращения огня в 1994 году. Сегодня Нагорный Карабах – это международно-признанная азербайджанская территория, контролируемая сепаратистским правительством, которое поддерживает Армения.

Лена Муха отмечает, что о Южном Кавказе в мире чаще всего слышат в связи с конфликтом, разрушенными и покинутыми селами… Хотя такова и есть реальность, фотограф увидела в этой истории и нечто иное.

«Когда я фотографировала этих молодых девушек, когда разговаривала с ними, я поняла, что они живут теми же заботами, мыслями и мечтами, как и большинство молодых девушек на Земле», — рассказывает Лена Муха.

Она также говорит, что между армянскими девушками, которые учатся военному делу, образовалась сильная эмоциональная связь.

«[На Кавказе] молодая женщина, как правило, живет с родителями до тех пор, пока не выйдет замуж и не переедет в дом мужа. Я думаю, именно поэтому девочки выстроили очень крепкую связь между собой, — рассказывает Лена Муха. — Они стали друг другу больше, чем просто сокурсницами, они стали одной семьей».

Источник: 1news.