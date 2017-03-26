В Великобритании поступили в продажу вина для кошек и собак. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail. По данным СМИ, напитки для животных не содержат алкоголя, а действуют, скорее, как успокоительное.

Для кошек изобрели белые сорта вин, для собак — красные. Отмечается, что в разработке напитков участвовали ветеринары. В составе волшебной жидкости — масло лосося, корень валерианы и вода. Ветеринары рассказывают, что, выпив вина, кошки становятся более ласковыми и добрыми. А на собак напиток действует как снотворное.

— Теперь вы можете выпить бокал вина вместе со своим любимцем. Некоторым людям моя идея кажется безумием, но ведь ничего лучше, чем выпить со своим другом, — рассказывает создатель вина для животных Терин Нан.