Военный вертолет Ми-2 Вооруженных сил Украины потерпел крушение в Донбассе недалеко от города Краматорска.
Как передает ТАСС, об этом сообщили в пресс-центре силовой операции Киева в Донбассе.
“В районе населенного пункта Малиновка, недалеко от Краматорска, разбился военный вертолет Ми-2. По предварительной версии, падение воздушного судна произошло в результате столкновения с линией электропередач”, — говорится в сообщении на странице пресс-центра в Facebook.
На месте чрезвычайного происшествия развернута поисково-спасательная операция. О количестве погибших не сообщается, но указано, что идет “эвакуация тел”.
По предварительной информации, пять человек погибли в ходе крушения вертолёта Ми-2 в районе города Краматорска в ДНР. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на Минобороны Украины.
Уточняется, что погибли трое членов экипажа и двое пассажиров.
В настоящее время на месте происшествия работает специальная комиссия.