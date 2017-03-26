В окружной суд США в Чикаго поступил коллективный иск на компанию Microsoft из-за нестабильной работы операционной системы Windows 10. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на портал The Register.

Инициаторами иска стали трое американцев, которые не смогли восстановить ценную информацию после внезапного обновления системы.

В жалобе говорится, что Windows 10 является дефектным продуктом, и ее производитель не в состоянии открыто сообщить о потенциальных рисках, связанных с ее установкой. Издание отмечает, что истцы потеряли ценные данные из-за того, что новая ОС работает крайне нестабильно.

Адвокаты, представляющие интересы пострадавших на суде, настаивают на том, чтобы компания задумалась о механизме возмещения убытков, которые несут тысячи пользователей, пострадавших из-за перехода на Windows 10. По мнению защиты, юзеры должны получить гарантию на 30 дней с момента установки.

В жалобе также уточняется, что операционная система часто не оповещает пользователя о масштабном обновлении, что приводит к утере важных данных. Кроме того, американцы сетуют на то, что неправильная установка может сломать компьютер.