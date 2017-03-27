Травмы являются неотъемлемой частью большого спорта. В страданиях спортсменов нет ничего смешного. Но порой обстоятельства получения повреждения или его характер не могут не вызвать улыбку. Sports.ru вспоминает наиболее курьезные случаи из практики Национальной Баскетбольной Ассоциации.

Первис Эллисон («Селтикс»)

Форвард Первис Эллисон, в университетские годы ассоциировавшийся с прозвищем «Никогда не нервничающий Первис», а в бытность игроком НБА получивший от соратника по «Сакраменто» Дэнни Эйнджа наименование «вышел-из-строя-Первис» создал немало проблем медицинскому штабу и руководителям «Бостона» в 90-е. Карьера Эллисона в «Селтикс» вошла в историю. Всего она исчислялась шестью сезонами. Половину первого он пропустил, так как долечивал травмы обеих коленей, которые мучили его еще в «Вашингтоне». Ну а за последние четыре сезона Эллисон выходил лишь в 78 матчах. Виной всему нелепейшее бытовое повреждение: при перестановке мебели Первис умудрился уронить себе на ногу журнальный столик, сломав большой палец ноги в 11 местах.

Кендрик Перкинс («Селтикс»)

По стопам Эллисона спустя десятилетие отправился еще один «большой» «Бостона». Перкинс пропустил несколько матчей в прошлом сезоне, ушибив большой палец правой ноги после того, как поучаствовал в схватке ни на жизнь, а на смерть с собственной кроватью. Свидетельства очевидца: «Я спал. Думаю, что тот, кто собирал мою кровать, не собрал ее должным способом, поэтому, когда я перевернулся, одна сторона кровати упала. Кровать наклонилась, так что я выбрался из нее, чтобы накренить ее в другую сторону. И вот, когда я уже собирался это сделать, изголовье начало падать. Так что я пытался поддержать изголовье, чтобы оно не упало. Моя нога была под кроватью, и другая сторона кровати придавила ее».

Грег Оден («Портленд»)

От кровати в свое время пострадал и Грег Оден. Первый номер драфта-2007 перед первым же своим сезоном в лиге перенес операцию на колене. Но мало кто знает, с чего все это начиналось. Вспоминает сам Грег: «Одним прекрасным утром в начале лета я встал с дивана, и, помню, что почувствовал острую боль в колене. Это было около месяца назад. Я никому тогда не сказал, потому что не хотел, чтобы подумали, будто я жалуюсь или придумываю отговорки. Вдобавок в то время я ничего не делал, так что считал, что ничего страшного в этом не было. Через пару недель я вынужден был рассказать врачу и пройти медобследование. Мое колено опухло. Мне сделали томографию, и следующим вечером мне и маме пришлось прийти к врачу. Нам сказали, что нужно делать операцию».

Кевин Лав («Миннесота»)

Так как кровати имеют обыкновение нападать на баскетбольное население самым кровожадным образом, то, когда Кевин Лав вдруг неожиданно выбыл с переломом руки, стрелки довольно быстро стали направляться по конкретному адресу. Пугающая неизвестность всячески нагнеталась прессой, муссирующей предыдущие истории, но вскоре все разрешилось благополучно. Главным образом, для кровати Кевина Лава.

Опрос свидетелей и очевидцев выявил, что Лав умудрился сломать руку, отжимаясь на кулаках, да еще и под присмотром персонального тренера. Так что все остались в выигрыше: кровать была реабилитирована, Лав перестал выглядеть глупо и стал выглядеть мужественно, ну а коллекция пополнилась оригинальным способом покалечить себя.

Рик Адельман после такого номера был вынужден официально запретить отжимания на костяшках.

Эндрю Байнэм («Филадельфия»)

Хрустальные колени Байнэма – это гораздо более популярная тема, чем несносный характер Байнэма. То, что центрового «76-х» ждет участь Грега Одена, тревожит практически всех. За исключением разве что самого Байнэма.

Праздный центровой – очередная операция на колене помешала ему начать сезон вовремя – отправился подлечить себя от скуки в местный боулинг. И малость перестарался – усугубил повреждение.

Кевин Джонсон («Финикс»)

Разыгрывающий «Санс», а позже мэр Сакраменто Кевин Джонсон не боялся ни хитросплетений большой политики, ни Хакима Оладжувона.

Но дважды за карьеру Кевин попадал в неприятные ситуации с нелепым оттенком. Причем случалось это в момент бурного празднования побед. В середине 90-х в одном из матчей «регулярки» Джонсон забил победный бросок и попал в объятия одноклубника Чарльза Баркли. Сэр Чарльз как обычно переусердствовал и сжал «малыша» так сильно, что выбил ему плечо. Кевина не увозили в кресле с паркета, как это было с Дуэйном Уэйдом, но в итоге ему пришлось пропустить две недели.

Вторая история еще более знаменательна: в 96 году Джонсон перенес операцию на грыже. Последнюю, по его словам, он получил после того, как поднял на руках своего одноклубника центрового Оливера Миллера (143 килограмма) во время очередного празднования победы. Вес самого тяжа составлял 83 килограмма.

Карим Абдул-Джаббар («Милуоки», «Лейкерс»)

Карим Абдул-Джаббар запомнился сразу двумя трагикомичными историями. Первая случилась в 74 году в бытность игроком «Милуоки». В одной из предсезонных игр против «Селтикс» Дон Нельсон оттолкнул центрового и случайно попал ему в глаз. Того это привело в такую ярость, что он развернулся и ударил кулаком в мачту щита. Результат – перелом руки и пропуск первых 16 матчей регулярного сезона.

Урок не пошел Абдул-Джаббару на пользу. Через три года в стартовом матче сезона-1977/1978 в ответ на толчок плечом в живот он – уже в качестве игрока «Лейкерс» – решил проверить крепость кулака на новичке «Милуоки» Кенте Бенсоне. Дело снова закончилось переломом руки, в результате которого Карим выбыл из строя на два месяца и пропустил 20 матчей.

Кори Мэггетти («Клипперс»)

Все как-то уже привыкли смеяться над «Клипперс», а были времена, когда игроки второй команды Лос-Анджелеса не желали мириться с судьбой и как-то болезненно воспринимали поражения. В сезоне-2001/2002 Кори Мэггетти настолько расстроился из-за несправедливого судейского свистка, что ударил кулаком по судейскому столику. Лучше бы он этого не делал: смещение маленького и безымянного пальцев правой руки, гипс и четыре недели отдыха.

Карлос Бузер («Чикаго»)

Карлос Бузер не стал долго заморачиваться и пошел по старой проверенной схеме: поскользнулся – упал, очнулся – гипс.

Дело было так. Сидел Бузер дома, никого не трогал, вдруг звонок в дверь. (Почему-то дома у него было темно – видимо, враги отключили электричество, бывает, ничего криминального). Бузер пошел открывать, споткнулся о спортивную сумку и, пытаясь прервать падение, выставил руку вперед – перелом.

Бузер, видимо, думал, что самое страшное позади. Но нет. Так как за год до того он подписал контракт на 80 миллионов, его попросили доходчиво прояснить все обстоятельства этого темного (во всех смыслах слова) дела.

Лайонел Симмонз («Сакраменто»)

Лайонел Симмонз по прозвищу Эл-поезд считался исключительным форвардом. В университетские времена. В списке лучших бомбардиров в истории NCAA его 3217 очков указываются сразу за именами Пита Маравича и Фримана Уильямса. Он стал единственным игроком в лиге, которому удавалось набрать более 3 тысяч очков и 1100 подборов. Ему удавалось выигрывать призы, присуждаемые лучшим игрокам на университетском уровне: награды Нэйсмита и Джона Ар Вудена.

Но карьера в НБА у Симмонза не задалась, пойдя по нисходящей. Если в свой первый сезон седьмой номер драфта еще даже пытался побороться за приз лучшему новичку с Дерриком Коулменом, то затем травмы не дали ему проявить себя, заставив завершить карьеру после семи лет в лиге. Потому в НБА Симмонз запомнился главным образом травмой, которую он получил в сезоне-91/92: он пропустил два матча из-за воспаления сухожилий кисти, которое заработал, слегка переиграв в Game Boy.

Дрю Гуден («Орландо»)

Гуден: выбыл (поражение волосяных луковиц) – эти пять слов появились в официальном уведомлении о травмах игроков команды «Мэджик» 7 марта 2004 года. Так на 83 игре прервалась серия из матчей, которые форвард провел подряд. Не следует связывать экстравагантные прически Дрю с рецидивом заболевания: поражена тогда была правая нога.

Брэд Миллер («Сакраменто»)

Миллер пропустил несколько матчей сезона-2007/08 после того, как ему наложили несколько швов на палец, который он порезал в процессе мытья посуды у себя дома. История загадочна сама по себе – зачем в век посудомоечных машин миллионеру развлекать себя подобными увеселениями? – но к чести Миллера он не стал ничего выдумывать: «Это был последний раз, когда я помогал мыть посуду».

В тот же день Миллер был назван игроком недели в Западной конференции во второй раз в карьере. Рассказывает тогдашний одноклубник Брэда Микки Мур: «Когда я увидел его, он был весь замотан бинтами. Я ему говорю. Ты будешь отрезать себе по пальцу каждый раз, когда забиваешь по двадцать очков в двух матчах подряд? Я ему говорю: «Очень умно, Брэд». А он такой: «Да не, это мне еще повезло».

Деррик Роуз («Чикаго»)

Как и Миллеру, Деррику Роузу в декабре прошлого года наложили 10 швов. Если Миллер плескался в раковине с кухонными принадлежностями, то новичок «Чикаго» и вовсе потерял ножик для чистки яблок у себя в постели. Опасный предмет нашелся через какое-то время, когда Роуз порезал руку. «Глупейший случай. Я пошел за водой и забыл в кровати нож, а когда сел, поранил себе руку. Я запаниковал, когда это произошло, позвонил командному врачу. Была большая рана, но все зажило. Это чистая правда, и все равно что там подумают люди. Я очень испугался. Пусть теперь кто-нибудь другой режет мне яблоки. Я больше этим не занимаюсь», – Деррик Роуз подумывает о найме человека, который бы чистил ему яблоки и помог избежать глупых травм в будущем.

Монта Эллис («Голден Стэйт»)

Сериал с Монтой Эллисом оставался главной темой новостей почти все межсезонье. Сначала защитник подписал новый контракт, по условиям которого за шесть лет должен был получить 66 миллионов. Через месяц после этого оказалось, что Эллис травмировал лодыжку и пропустит три первых месяца регулярного чемпионата, тем самым изначально поставив крест на чаяниях «Уорриорз».

Сначала Монта пытался убедить всех, что получил повреждение, играя в баскетбол в своем родном городке. Потом «Уорриорз» решили провести дополнительное расследование эпизода и даже отправили тренера по физической подготовке Тома Эбденура для проведения обследования. При этом сообщалось, что специалист на самом деле находится в Южной Африке на подготовке одной из благотворительных встреч. В итоге он вывел Монту на чистую воду: тот был вынужден покаяться, что получил повреждение, свалившись с мопеда. Инцидент завершился сравнительно благополучно: Эллису впаяли дисквалификацию на 30 матчей без материальной компенсации.

Владимир Радманович («Лейкерс»)

В феврале 2007 года Владимир Радманович повредил плечо, поскользнувшись на льду в городском парке Солт-Лейк-Сити. Так, по крайней мере, он заявлял. Через несколько дней сербский форвард все же признался, что получил повреждение, катаясь на сноуборде: «Правда заключается в том, что я ударился при падении, катаясь на сноуборде. Так как я молод и порой веду себя как ребенок, изначально я запаниковал и придумал историю о том, как получил травму. Но моя совесть терзала меня последние дни чудовищным образом. Я честный человек и не могу жить в этой лжи. Потому сегодня я говорю правду «Лейкерс». Условия контракта специально запрещали ему заниматься любыми видами спорта, которые подразумевают риск получения травмы. Избавление от мук совести обошлось Радмановичу в полмиллиона.

Маггси Богз («Торонто»)

С разыгрывающим Маггси Богзом произошла невероятная история. Самый маленький человек в истории НБА был вынужден пропустить вторую половину матча с «Блейзерс» после того, как в перерыве вдохнул некие «пары от мазей». Сложно сказать, что там за пары такие – не те ли, в активном потреблении которых недавно признался Стефон Марбэри, но факт остается фактом. Вспоминает Богз: «Такого со мной никогда раньше не происходило и, надеюсь, больше не произойдет. Это одна из таких дурацких вещей, о которых вы даже не мечтаете».

Чарльз Баркли («Финикс»)

Сэр Чарльз хорош не только в ярких высказываниях, но и в списке любопытнейших травм. Баркли вынужден был пропустить стартовый матч «Финикса» в сезоне-94/95 из-за того, что обжег роговицу глаза лосьоном для тела. Произошло это на концерте Эрика Клэптона. По всей видимости, Баркли был ослеплен софитами, принялся тереть глаза и заработал себе очередное повреждение. Командный врач «Финикса» Ричард Эмерсон тогда прокомментировал эпизод так: «Это была химическая реакция на тот тип лосьона, который он использует. Я не думаю, что подобное повторится, ведь он вряд ли прибегнет к нему снова».

Джейсон Коллинз («Миннесота»)

Числящийся свободным агентом Джейсон Коллинз пропустил предсезонку и начало прошлого регулярного чемпионата из-за травмы локтя. Получил он ее, не разъезжая на мопедах и даже не играя в баскетбол. По официальной версии, гольф-мобиль, на котором следовал центровой, занесло, и он перевернулся вместе с невезучим пассажиром.

Лэтрелл Спрюэлл («Нью-Йорк»)

Лэтрелл Спрюэлл сломал руку при загадочных обстоятельствах. Каждый может выбрать версию себе по душе. То ли он споткнулся и свалился за борт своей яхты. Другой вариант еще более колоритен. По свидетельству очевидцев, Спрюэлл, человек, когда-то безуспешно пытавшийся задушить Пи Джея Карлесимо, собирался ударить дружка одной из дам, приглашенных на вечеринку у него на яхте. Но, как оказалось, удары Лэтрелла столь же точны, как и его броски (примерно 42 процента за карьеру): он промазал и угодил кулаком в стену.

Спри пытался замять историю, но кто-то из гостей поделился с репортерами, и в итоге «Никс» оштрафовали его на 250 тысяч за то, что он не сообщил им о повреждении. Спрюэлл, в кои-то веки оказавшийся на месте жертвы, пожаловался об этом прессе: «Вот они говорят о том, что они моя семья, но ведь они не поддерживают меня. Самое главное здесь то, что мне больно. Не надо меня пинать, когда я и так повержен».

Джейсон Уильямс («Нью-Джерси»)

Форвард «Нетс» Джейсон Уильямс, когда он еще был форвардом, а не практиковался в стрельбе по водителям и не разбивал пивные кружки о головы владельцев баров, запомнился тем, что сломал ногу, поднимая тяжести в час ночи. Дело было в начале 90-х. Тогда юный Джейсон еще был идеалистом и вместо стрельбы из разнокалиберного оружия интересовался юриспруденцией и прочими не особо занимательными вещами.

Кобе Брайант («Лейкерс»)

Кобе травмировал спину, пытаясь пропылесосить свое жилище. Зачем ему это понадобилось, это второй вопрос. Но лидер «Лейкерс» не мог не обратить внимание общественности на дискриминационные размеры пылесосов.

Би Джей Тайлер («Торонто»)

Как гласит Википедия, «перед сезоном-95/96 Тайлер был выбран «Торонто» на драфте отказов. Согласно книге журналиста Криса Янга, Тайлер случайно заснул с пачкой льда на колене, серьезно повредив его и таким образом утратив свою знаменитую скорость. Вскоре ему пришлось завершить карьеру». Это же надо до такой степени не хотеть играть в Канаде.

Грег Остертаг («Сакраменто»)

Бывший партнер Карла Мэлоуна и Джона Стоктона периодически изъявляет желание вернуться в лигу, но последние сезоны у него совсем не задались. В 2004 Остертаг был подписан в качестве свободного агента «Кингз». На второй день тренировок с новой команды он споткнулся о скамейку для ног, вставая утром с кровати, и упал, сломал одну из костей запястья правой руки. Не удивительно, что уже в конце того сезона команда предпочла отправить Грега обратно в «Юту».

Дирк Новицки («Даллас»)

В декабре 2001 года немец умудрился растянуть связку голеностопа. Описать, как это произошло, проблематично, но можно попробовать. Дирк неправильно надел кроссовок на ногу и принялся топать ногой, чтобы нога вошла целиком. Травма была настолько серьезна, что в итоге он пропустил ту игру. Как видно, некоторым не требуется даже мопед.

Джордж Макклауд («Индиана»)

Мало того. Если Новицки хотя бы понадобился кроссовок, то Джордж МакКлауд обошелся без помощи каких-либо средств. Перед 3-м матчем первого раунда плей-офф 92 года между «Пэйсерс» и «Селтикс» МакКлауд «подержал голеностоп в неудобном положении», пока говорил по телефону. Это безобидное упражнение закончилось тем, что он так сильно повредил лодыжку, что пропустил решающую игру и просидел на скамейке в гражданском, наблюдая за вылетом команды из плей-офф.

Гилберт Аренас («Вашингтон»)

Хм. Про это пусть расскажет сам Агент Ноль. «Когда я еще был новичком в НБА, ветераны команды убедили меня побрить, ну знаете, там внизу, так как, они сказали, что волосы пахнут. Я использовал бритву моей девушки. Она была ржавой и оставила рубцы. Врач прописал мне мазь, и я просто все вокруг намазал. А три дня спустя проснулся с криком. От мошонки до задницы вся кожа была обожжена, все – просто живая плоть. А мне приходилось бегать и играть, так что я пользовался смягчающим бальзамом еще целый месяц. Пока все не зажило. Теперь я пользуюсь исключительно ножницами».

Рон Артест («Сакраменто»)

Про Рона можно рассказывать бесконечно. Итак. Рон-Рон в бытность игроком «Кингз» пропустил тренировку (а впоследствии пару игр) из-за болей в спине. Тогда все интересовались, что же тому причиной. Стал ли он жертвой характерного движения Тима Данкана в борьбе за подбор? Пострадал от рук жестокосердного Дикембе Мутомбо? Нет, Артест просто ездил на Мерседесе SL500 на Арко Арену и обратно. Изначально машина была приобретена в подарок жене, но не подошла ей по стилю. Так что он начал водить ее сам, но вскоре осознал свою ошибку: вот что происходит, когда что-то очень большое пытается втиснуться в очень маленькое пространство. С тех пор Артест пересел обратно в свой Хаммер и выставил Мерс на продажу.

Скотт Уильямс («Чикаго»)

Когда Уильямс выступал за «Буллз», то в сезоне-93/94 пал жертвой эпидемии загадочных травм. Сначала он пропустил четыре дня тренировок после того, как потянул плечо во время ежегодного общекомандного похода в боулинг. Несколько дней спустя потянул спину, перенося телевизор, который купил на распродаже. А затем, чуть позже, потянул связку под правым коленом во время предматчевой растяжки, которая в итоге и поставила точку в том сезоне.

Джефф Хорнасек («Юта»)

История, которой утешаются болельщики «Юты», каждый раз когда вспоминают конец 90-х и переживают из-за того, что все было так возможно.

Так как «Джаз» вынесли «Лейкерс» в финале конференции (4-0), а «Буллс» сражались с «Пэйсерс» все семь матчей, у игроков «Юты» образовались 10 свободных дней. Чтобы как-то убить время, Хорнасек активно занимался домашними делами и чуть было не убил сам себя. Пытаясь установить тяжелую лестницу, Джефф наступил на грабли, упал, лестница рухнула на него, придавив сверху и разбив ему в кровь лицо. Прибежавшая на крик жена за лужей крови с трудом разглядела, что ее бодрый помощник все еще жив. В общем, фанаты «Джаз» верят, что те семь швов отделили их от титула.

Конрад МакРэ («Орландо»)

Не самый захватывающий эпизод. Но все же. В сезоне-98/99 МакРэ заключил 10-дневное соглашение с «Денвером». Не привычный к разряженному высокогорному воздуху, МакРэ упал в обморок во время предматчевой разминки. Врачи команды отговорили его тогда от участия в том матче.

История получили грустное продолжение два года спустя. Осмотр игрока выявил проблемы с сердцем, и врачи посоветовали Конраду отказаться от продолжения карьеры. Он проигнорировал этот совет, отправился выступать в Европу и умер в 2000 году, когда пытался вернуться в НБА, на предматчевой тренировке «Орландо».

Дарко Миличич («Детройт»)

Общеизвестно, что Дарко Миличич стал одной из ключевых фигур для завоевания «Пистонс» чемпионского трофея в 2004 году. Сербский центровой появился на последних минутах пятой встречи, чтобы приобщиться к триумфу «Детройта» (100:87). Отыграв две минуты, он закончил встречу с 1 подбором, 1 перехватом, 1 потерей и 1 сломанной рукой. Пока все остальные отмечали чемпионство, Миличич перенес операцию и был вынужден пропустить два месяца.

Эдди Карри («Нью-Йорк»)

Когда Эдди Карри еще не страдал от избыточного веса, с ним произошел такой случай. Центровой «Никс» был вынужден пропустить игру из-за подвернутого голеностопа. Травму он получил во время утренней бросковой разминки команды. Его одноклубник Малик Роуз тогда еще спросил: «Как вообще можно объяснить нечто подобное?» Это, безусловно, хороший вопрос. Но это еще не все.

Говоря о хороших вопросах, вот еще один: может ли игрок получить более обидную травму, чем подвернутый на разминке голеностоп? Бывает и такое. Из New York Daily News: «Бедный Эдди Карри. В перерыве между тренировочными упражнениями он сидел на гигантском синем гимнастическом мяче, и мяч… взорвался. Эдди упал и ушиб кисть». Вот тогда, видимо, вес начинал давать о себе знать.

Франсиско Гарсия («Сакраменто»)

Гарсии еще далеко до Эдди Карри в плане лишнего веса, но нечто подобное случилось и с ним. Форвард «Кингс» занимался на гимнастическом мяче, работал с весами, получал наслаждение от происходящего. И тут бум! Мяч под ним взорвался, а дело закончилось переломом руки.

Гарсия после этого подал в суд на производителей (Эдди Карри такая мысль в голову не пришла) и во всех интервью не уставал повторять: «Это сумасшествие, это сумасшествие».

Джефф Рулэнд («Филадельфия»)

Руководство «Филадельфии» вряд ли сможет объяснить сейчас этот ход, но. Перед сезоном-86/87 «76-е» пошли на замечательный обмен – отдали в «Вашингтон» Мозеса Мэлоуна, получив Джеффа Рулэнда. Мозес продолжал играть на своем привычном уровне одной из легенд лиги, а Рулэнд завершил карьеру, проведя всего пять лет за новую команду. Но суть истории не в этом. Спустя пять лет, подлечив колени, Рулэнд решил вернуться в лигу. Но был остановлен… тележкой для багажа. Именно так. Тележка протаранила больную ногу новобранца «Селтикс», когда он ждал клубный автобус у Бостон-Гарден. «Я столкнулся с тележкой для багажа. С этим сложно смириться. Это не могло быть случайностью, они двигались очень быстро. Кто мог предположить, что это произойдет?» Рулэнда, правда, еще хватило на 11 матчей в следующем сезоне, который он провел в Детройте.

Люк Лонгли («Чикаго»)

В сезоне-96/97 «быки» были вынуждены целых семь недель обходиться без своего центрового после того, как настоящий австралиец провел время, занимаясь серфингом у побережья Лос-Анджелеса. Закончилось это занятное упражнение тем, что сильная волна смыла великана с доски и ударила его о дно. Как итог, выбитые ключица и плечо.

Майкл Джордан («Чикаго»)

Джордан не мог обойти стороной и этот список. Хотя к тому времени он уже как бы неофициально закончил карьеру, Майкл умудрился порвать связку указательного пальца на правой руке. Произошло это в январе 1999 года, а Джордан всего-то что пытался обрезать сигару. «Разрыв сухожилия сгибательной плюсны» – Майклу понадобилась операция и еще шесть недель на реабилитацию.

Амаре Стаудемайр («Нью-Йорк»)

Несмотря на неровный сезон, смену тренера и мрачно нависающую тень Джеймса Долана, многие считали, что именно у «Никс» есть хорошие шансы в серии первого раунда с «Майами». Ожидания рассыпались как карточный домик: Джереми Лин не успел восстановиться к началу плей-офф (с коленом), потом выбыл Имэн Шумперт (с коленом), затем Бэрон Дэвис (тоже с коленом) – но даже после двух поражений кряду «Никс» не выглядели безнадежно. Вот именно на момент сразу после второго поражения. После него случилось следующее: Стаудемайр пришел в раздевалку и набросился с кулаками на огнетушитель, который, видимо, символизировал все беды, обрушившиеся на игрока и команду в прошлом году. Амаре так сильно порезал руку разбитым стеклом, что Тайсон Чендлер потом долго с упоением вспоминал, как фонтаны кровищи заливали всю раздевалку, пока не прибежали медики. Фантазии на эту тему примирили всех с не оправдавшимися ожиданиями.