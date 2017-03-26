Министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти рекомендовал продлить договоренности на полгода, передает ТАСС.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в апреле рассмотрит эти рекомендации.

«Министерский комитет рекомендовал ОПЕК предоставить в апреле свои рекомендации относительно продления действия соглашения для обеспечения стабильности на рынке нефти», — говорится в документе.

30 ноября 2016 года ОПЕК договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день с октябрьского уровня. Россия же сократила добычу на 300 тыс. баррелей, в рамках соглашения от 10 декабря между 11 не входящими в ОПЕК странами.